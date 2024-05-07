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"Настоящая книга памяти": СК "СОГАЗ-Мед" представила ко Дню Победы проект, посвящённый героям Великой Отечественной войны

"СОГАЗ-Мед" создал проект, посвящённый Великой Отечественной войне

1:20
Страхование

Страховая компания "СОГАЗ-Мед" поздравила россиян с Днём Победы и выпустила тематический проект "Великая война — Великая Победа!", посвящённый подвигам советского народа в Великой Отечественной войне.

"СОГАЗ-Мед" создал проект, посвящённый Великой Отечественной войне
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"9 мая — особая дата для каждого. Идут годы, но благодарность героям Великой Отечественной Войны не угасает в наших сердцах. Чтобы почтить подвиги павших и выживших, вспомнить великие битвы, мы создали проект "Великая война — Великая Победа!", — написала компания в своём Телеграм-канале.

В проекте представлены архивные снимки и документы времён Великой Отечественной войны, которые собирали сотрудники разных филиалов "СОГАЗ-Мед".

"И вот получилась настоящая Книга памяти. На её страницах — наиболее драматичные события военных лет, происходившие в определённом регионе. От этих фото не оторвать глаз, а текст вызывает сильные чувства. Грусть, надежду и, конечно, гордость. Мы гордимся памятью наших предков и будем их достойны", — говорится в сообщении.

Ссылка на проект опубликована в Телеграм-канале компании.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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