Осторожно, трамвай: в Курске и Улан-Удэ зафиксировано максимальное число ДТП с участием рельсового транспорта

"Росгосстрах": Курск и Улан-Удэ лидируют по количеству ДТП с трамваями

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2022–2024 году средняя страховая выплата после ДТП с участием трамвая в России составила 100 тыс. рублей, сообщает "Росгосстрах".

Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно статистике страховой компании по каско и ОСАГО, столкновения с трамваем часто сопровождаются серьёзными повреждениями автомобилей в силу разных "весовых категорий".

"Росгосстрах" отметил, что за указанный период было и несколько очень крупных выплат. Так, по полису каско в Санкт-Петербурге компания возместила свыше 769 тыс. рублей за ремонт Kia Optima/K5 2019 года выпуска. По ОСАГО максимальную выплату 400 тыс. рублей получил владелец Suzuki SX4 2007 года выпуска после ДТП с трамваем в подмосковной Коломне.

При этом лидерами по количеству аварий с участием рельсового транспорта являются Курск и Улан-Удэ, сообщили в компании. На эти города приходится по 22 страховых события. Также в топ-5 по выплатам из-за столкновения с трамваем попали Иркутская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

В целом количество страховых событий с трамваями невелико и постепенно сокращается, отмечает "Росгосстрах". В 2023 году компания зафиксировала на 45,5% меньше, чем в 2022. Это происходит благодаря тому, что власти российских городов улучшают организацию дорожного движения: поднимают трамвайные пути выше уровня дорожного полотна, правильно регулируют проезд перекрестков и т. д., пояснила начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова.

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