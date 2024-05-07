Мама Тимати призналась, что не справляется с воспитанием внучки Алисы: истерики, капризы, слёзы

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что ей непросто воспитывать внучку Алису.
Родительница музыканта рассказала, что ждала своих сыновей, стоя у окна, и варила огромные кастрюли с борщом, чтобы накормить мальчишек.
Когда дети подросли, Симона, по её собственному признанию, начала заниматься саморазвитием, получила второе высшее образование, научилась танцевать и стала путешествовать.
Теперь женщина включилась в дело воспитания своей внучки Алисы. Она назвала это испытанием для себя.
"Бог дал мне внучку! Не мальчика, с которыми мне всё было понятно, а девочку, со всеми женскими штучками: слезами, капризами, перепадами настроения, истериками, трагедиями, безудержным весельем и ночными разговорами по душам", — написала мама музыканта в своём ВК-аккаунте.
Она призналась, что не справляется с трудным воспитательным процессом.
"Сказать, что мне трудно — ничего не сказать", — объяснила женщина, но отметила, что желает продлить время пребывания рядом с внучкой, которую очень любит.
Ранее мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы.
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