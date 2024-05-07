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Мама Тимати призналась, что не справляется с воспитанием внучки Алисы: истерики, капризы, слёзы

Мама рэпера Тимати рассказала о непростом характере внучки Алисы

1:16
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что ей непросто воспитывать внучку Алису.

Мама рэпера Тимати рассказала о непростом характере внучки Алисы
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Родительница музыканта рассказала, что ждала своих сыновей, стоя у окна, и варила огромные кастрюли с борщом, чтобы накормить мальчишек.

Когда дети подросли, Симона, по её собственному признанию, начала заниматься саморазвитием, получила второе высшее образование, научилась танцевать и стала путешествовать.

Теперь женщина включилась в дело воспитания своей внучки Алисы. Она назвала это испытанием для себя.

"Бог дал мне внучку! Не мальчика, с которыми мне всё было понятно, а девочку, со всеми женскими штучками: слезами, капризами, перепадами настроения, истериками, трагедиями, безудержным весельем и ночными разговорами по душам", — написала мама музыканта в своём ВК-аккаунте.

Она призналась, что не справляется с трудным воспитательным процессом.

"Сказать, что мне трудно — ничего не сказать", — объяснила женщина, но отметила, что желает продлить время пребывания рядом с внучкой, которую очень любит.

Ранее мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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