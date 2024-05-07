Пирожки как у бабушки: рецепт традиционных домашних лакомств

Когда вспоминаем вкусные и ароматные пирожки, приготовленные с любовью у бабушки, сердце наполняется теплом и ностальгией. Мы поделимся с вами рецептом классических пирожков, которые точно такие же, как у бабушки.
Ингредиенты.
— 500 гр муки
— 250 мл теплого молока
— 100 гр сливочного масла
— 1 яйцо
— 1 ст. л. сахара
— 1 ч. л. соли
— 25 гр свежих дрожжей
— начинка по вашему вкусу (мясо, картошка, яблоки и т. д.)
Приготовление.
1. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром и оставьте на 10-15 минут, чтобы они активировались.
2. В большой миске смешайте муку, растопленное масло, яйцо и соль. Добавьте растворенные дрожжи с молоком и замесите тесто.
3. Выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте его до получения эластичного состояния. Затем оставьте тесто под пленкой на 1-1,5 часа для поднятия.
4. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в круглые лепешки.
5. На каждую лепешку положите начинку по вашему выбору (например, картошку с грибами или мясо с луком) и аккуратно скройте края, чтобы получился пирожок.
6. Выложите пирожки на противень, смазанный маслом, и оставьте на 20-30 минут для подъема.
7. Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.
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