Пирожки как у бабушки: рецепт традиционных домашних лакомств

Рецепт вкусных пирожков

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда вспоминаем вкусные и ароматные пирожки, приготовленные с любовью у бабушки, сердце наполняется теплом и ностальгией. Мы поделимся с вами рецептом классических пирожков, которые точно такие же, как у бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты.

— 500 гр муки

— 250 мл теплого молока

— 100 гр сливочного масла

— 1 яйцо

— 1 ст. л. сахара

— 1 ч. л. соли

— 25 гр свежих дрожжей

— начинка по вашему вкусу (мясо, картошка, яблоки и т. д.)

Приготовление.

1. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром и оставьте на 10-15 минут, чтобы они активировались.

2. В большой миске смешайте муку, растопленное масло, яйцо и соль. Добавьте растворенные дрожжи с молоком и замесите тесто.

3. Выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте его до получения эластичного состояния. Затем оставьте тесто под пленкой на 1-1,5 часа для поднятия.

4. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в круглые лепешки.

5. На каждую лепешку положите начинку по вашему выбору (например, картошку с грибами или мясо с луком) и аккуратно скройте края, чтобы получился пирожок.

6. Выложите пирожки на противень, смазанный маслом, и оставьте на 20-30 минут для подъема.

7. Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.