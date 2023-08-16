Санкционное давление западных стран не смогло обрушить экономику России, что признали в правительстве Германии, заявил немецкий обозреватель Альбрехт Мейер.
Москва успешно справилась со всеми введёнными ограничениями, добавил он.
"Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США. В 2024 году внутренний валовой продукт РФ сможет вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине", — отметил эксперт в издании Tagesspiegel.
По его словам, Берлину придётся приложить множество усилий, чтобы найти "болевую точку" российской экономики для новых санкций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".