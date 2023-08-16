Tagesspiegel: в Германии признали, что экономика России преодолела санкции

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкционное давление западных стран не смогло обрушить экономику России, что признали в правительстве Германии, заявил немецкий обозреватель Альбрехт Мейер.

Фото: datamarnews.com

Москва успешно справилась со всеми введёнными ограничениями, добавил он.

"Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США. В 2024 году внутренний валовой продукт РФ сможет вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине", — отметил эксперт в издании Tagesspiegel.

По его словам, Берлину придётся приложить множество усилий, чтобы найти "болевую точку" российской экономики для новых санкций.

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