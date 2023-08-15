Бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге собирается вновь запустить сборочный конвейер уже в текущем году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он во время беседы с журналистами на форуме "Армия-2023".
Автосборочное предприятие было приобретено отечественной компанией "Арт-Финанс", и согласно условиям сделки, Volkswagen не сохранил за собой опцион на обратный выкуп завода.
Ранее российские власти заверили, что решившие не покидать рынок РФ зарубежные компании обеспечат комфортными условиями для развития бизнеса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.