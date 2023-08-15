Мантуров: бывший завод Volkswagen в Калуге может заработать уже до конца года

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Бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге собирается вновь запустить сборочный конвейер уже в текущем году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: pixabay.com

"Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он во время беседы с журналистами на форуме "Армия-2023".

Автосборочное предприятие было приобретено отечественной компанией "Арт-Финанс", и согласно условиям сделки, Volkswagen не сохранил за собой опцион на обратный выкуп завода.

Ранее российские власти заверили, что решившие не покидать рынок РФ зарубежные компании обеспечат комфортными условиями для развития бизнеса.