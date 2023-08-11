Биричевский: оставшиеся в РФ зарубежные фирмы получат поддержку властей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные компании, которые решили не покидать российский рынок после начала спецоперации, получат комфортные условия для развития собственного бизнеса.

Фото: Unsplash

Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Они могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке", — пояснил в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что оставшиеся в России компании за прошедший год значительно улучшили свои финансовые показатели, а отдельные представители западного бизнеса отчитались о рекордном росте выручки.

Ранее польские аналитики посетовали, что дружба России и Китая мешает сотрудничеству КНР со многим европейскими странами.

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