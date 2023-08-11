Иностранные компании, которые решили не покидать российский рынок после начала спецоперации, получат комфортные условия для развития собственного бизнеса.
Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Они могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке", — пояснил в интервью РИА Новости.
Дипломат напомнил, что оставшиеся в России компании за прошедший год значительно улучшили свои финансовые показатели, а отдельные представители западного бизнеса отчитались о рекордном росте выручки.
Ранее польские аналитики посетовали, что дружба России и Китая мешает сотрудничеству КНР со многим европейскими странами.
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