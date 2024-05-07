Россиянам рекомендовали остерегаться клещей даже в прохладные дни

Несмотря на прохладную погоду в начале мая, жителям Подмосковья следует быть осторожными с клещами, напомнили в Министерстве экологии и природопользования области. Хотя клещи станут менее активными из-за аномального похолодания в начале мая, они все еще могут представлять опасность.
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Согласно информации ведомства, при низких температурах обычно эти насекомые впадают в спячку. Однако в данном регионе температура не упала настолько сильно, чтобы заставить членистоногих войти в анабиоз.
"Так как клещи не уходят в спячку, опасность подцепить их даже в такую погоду всё равно сохраняется. А вновь они активизируются при температуре воздуха от пяти градусов и выше", — сообщили в министерстве.
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