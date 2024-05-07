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Деменко назвал команду, которая демонстрирует чемпионский футбол в этом сезоне РПЛ

Деменко считает, что в текущем сезоне РПЛ "Динамо" показывает чемпионский футбол

1:33
Спорт

Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Максим Деменко высказал своё мнение о команде, которая показывает лучший футбол в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Деменко считает, что в текущем сезоне РПЛ "Динамо" показывает чемпионский футбол
Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что несмотря на сильный состав "Зенита", команда не продемонстрировала выдающиеся результаты.

По его мнению, команда "Динамо" показывает передовую игру в последних матчах, победив "Зенит" и "Сочи". Он также отметил стабильность "Динамо" перед завершающими турами.

"Каким бы для "Зенита" ни был тяжелым сезон, состав у него сильнее. Но если оценивать по игре, в последних турах "Динамо" показывает чемпионский футбол — обыгрывает "Зенит", на последних минутах выигрывает у "Сочи". Они более стабильны", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

Футболист добавил, что предвкушает скорую развязку текущего противостояния между сильнейшими клубами страны.

На данный момент после 27 туров "Зенит" занимает первое место с 51 очком, набрав лишь одно очко в последних трех матчах. "Краснодар" идет на второй позиции с 50 очками, после поражения от "Ахмата" (0:1) в последнем туре.

"Динамо" также имеет 50 очков после побед в четырех последних матчах. В ближайшем 28-м туре "Зенит" сыграет с ЦСКА, "Краснодар" сыграет со "Спартаком", а "Динамо" сыграет с "Балтикой".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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