После того как соляные шахты в Cоледаре, принадлежащие предприятию "Артёмсоль", перешли под контроль ВС РФ, на Украине колоссально выросла рыночная цена на этот продукт.
Причём подорожала не только пищевая, но и техническая соль, которая используется в промышленности.
Сейчас Киев принял решение разрабатывать Тереблянское месторождение на Закарпатье.
"Зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объемом 15,5 млн. тонн", — сообщил глава региона Виктор Микита.
В ответ украинские СМИ напомнили губернатору, что объём запасов в Соледаре составляет 13 миллиардов тонн, и сейчас вся продукция "Артёмсоли" принадлежит России.
Ранее американский военный эксперт предупредил Киев, что у Владимира Зеленского остался единственный шанс сохранить территории Украины.
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