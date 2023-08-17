На Украине экстренно ищут новые месторождения соли после потери шахт в Соледаре

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После того как соляные шахты в Cоледаре, принадлежащие предприятию "Артёмсоль", перешли под контроль ВС РФ, на Украине колоссально выросла рыночная цена на этот продукт.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причём подорожала не только пищевая, но и техническая соль, которая используется в промышленности.

Сейчас Киев принял решение разрабатывать Тереблянское месторождение на Закарпатье.

"Зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объемом 15,5 млн. тонн", — сообщил глава региона Виктор Микита.

В ответ украинские СМИ напомнили губернатору, что объём запасов в Соледаре составляет 13 миллиардов тонн, и сейчас вся продукция "Артёмсоли" принадлежит России.

Ранее американский военный эксперт предупредил Киев, что у Владимира Зеленского остался единственный шанс сохранить территории Украины.