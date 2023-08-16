Hill: гиперзвуковые ракеты "Циркон" на атомных подлодках "Ясень" несут угрозу Западу

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Россия размещает гиперзвуковые ракеты "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень". Этот шаг вызвал серьёзное беспокойство в США, сообщается в материале The Hill.

Фото: mil.ru

Субмарины способны нанести удар по противнику обычными крылатыми ракетами большой дальности. Однако гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью в пять раз превышающей скорость звука, представляет большую угрозу для западных союзников в морской сфере, отметили эксперты.

"США пытаются догнать Россию и Китай в области гиперзвуковых ракет, где Москва и Пекин намного опережают их в развёртывании вооружений", — признали аналитики.