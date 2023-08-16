Россия размещает гиперзвуковые ракеты "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень". Этот шаг вызвал серьёзное беспокойство в США, сообщается в материале The Hill.
Субмарины способны нанести удар по противнику обычными крылатыми ракетами большой дальности. Однако гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью в пять раз превышающей скорость звука, представляет большую угрозу для западных союзников в морской сфере, отметили эксперты.
"США пытаются догнать Россию и Китай в области гиперзвуковых ракет, где Москва и Пекин намного опережают их в развёртывании вооружений", — признали аналитики.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".