Прохватилов призвал Россию направить гиперзвуковые "Цирконы" на Берлин, Лондон и Варшаву

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Россия может разместить на западе страны гиперзвуковые ракеты "Циркон" с прицелом на столицы стран НАТО в ответ на возможное появление американского комплекса Dark Eagle ("Тёмный орёл") в Германии. Об этом заявил военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона подталкивают Москву выйти из моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, поскольку США не соблюдают договорённости уже давно.

"Нужно размещать "Цирконы" на западных границах вне досягаемости украинских ракет. На расстоянии, на котором мы можем поразить столицы стран НАТО — Берлин, Париж, Лондон и Варшаву", — подчеркнул Прохватилов в беседе с НСН.

Гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить. Кроме того, размещать "Цирконы" на земле гораздо дешевле, чем на корабле, указал эксперт.

"Условно говоря, ракета сама стоит 200 миллионов рублей, а корабль — 300 миллионов, наземный комплекс стоит вообще копейки. Можно начать размещение и других ракет, у нас их достаточно", — подчеркнул он.

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