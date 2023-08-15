Подоляк: Украине нужны системы ПВО и ПРО, а не переговоры с Россией

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Киев нуждается в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны вместо возобновления переговоров с Москвой. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, средства ПВО и ПРО позволят украинским войскам "закрыть" воздушное пространство.

"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", — подчеркнул Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского сообщил, что Киев выберет оптимальный ответ на принудительный осмотр российскими военными корабля "Сукра Окан", который направлялся в Измаил.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.