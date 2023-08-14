Подоляк: Киев даст оптимальный ответ на принудительный осмотр сухогруза российскими военными

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Руководство Украины выберет оптимальный вариант ответа на принудительный осмотр Россией сухогруза "Сукра Окан", который следовал в Измаил. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

По его мнению, Россия пыталась ввести "каперское право" в Чёрном море. Он потребовал юридически зафиксировать эту ситуацию и установить всех людей, причастных к принудительному осмотру судна.

"Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ", — подчеркнул Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что сухогруз "Сукра Окан" не реагировал на требования военных РФ остановиться. После предупредительного огня российская сторона проверила судно.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.