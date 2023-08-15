В турецкой Аланье местные таксисты недовольны ситуацией с конкуренцией со стороны действующих в городе нелегально российских и украинских водителей. Об этом заявил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккай в разговоре с РИА Новости.
И те, и другие оказались в Турции, сбежав от мобилизации в своих странах, уверен собеседник издания.
По его словам, россияне и украинцы создали свои группы в мессенджере, а также наклеили стикеры с QR-кодом на столбах. И это автоматически выводит на заказ такси.
Председатель добавил, что полицейские время от времени организуют рейды, однако сложность в том, что нет сотрудников, говорящих на русском языке.
Примерное число водителей-конкурентов Аккай назвать затруднился, но отметил, что они используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами.
Собеседник агентства считает, что большинство водителей-конкурентов изначально приехали в Турцию из-за объявленной частичной мобилизации в России и тотальной — на Украине, а после того как у них кончились средства, нашли новый метод заработка.
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