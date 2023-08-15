Таксисты Аланьи пожаловались на "сбежавших от мобилизации" конкурентов из России

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

В турецкой Аланье местные таксисты недовольны ситуацией с конкуренцией со стороны действующих в городе нелегально российских и украинских водителей. Об этом заявил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккай в разговоре с РИА Новости.

Фото: https://turkpidya.com/taxi-in-turkey/

И те, и другие оказались в Турции, сбежав от мобилизации в своих странах, уверен собеседник издания.

По его словам, россияне и украинцы создали свои группы в мессенджере, а также наклеили стикеры с QR-кодом на столбах. И это автоматически выводит на заказ такси.

Председатель добавил, что полицейские время от времени организуют рейды, однако сложность в том, что нет сотрудников, говорящих на русском языке.

Примерное число водителей-конкурентов Аккай назвать затруднился, но отметил, что они используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами.

Собеседник агентства считает, что большинство водителей-конкурентов изначально приехали в Турцию из-за объявленной частичной мобилизации в России и тотальной — на Украине, а после того как у них кончились средства, нашли новый метод заработка.