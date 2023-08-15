Государственный переворот на Украине в 2014 году был щедро оплачен американскими спецслужбами, рассказал претендующий на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, Вашингтон выделил на "майдан" пять миллиардов долларов.
"Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять миллиардов долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту", — процитировал политика телеведущий Такер Карлсон.
За месяц до этого, отметил Кеннеди-младший, представитель Госдепа США Виктория Нуланд и американский посол на Украине разработали список будущего кабинета министров Незалежной.
Ранее российский политолог заявил, что в Польше и США уже не стесняются говорить о идущей войне против России руками украинцев.
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