В своём интервью американскому изданию президент Польши Анджей Дуда прямо сказал, что жизни украинцев являются дешёвой платой за войну против России, заявил политолог Сергей Марков.
"Прямо сейчас остановить российский империализм можно очень дёшево, потому что американские солдаты не умирают", — процитировал он польского лидера в своём Telegram-канале.
Это лишний раз подтверждает, отметил эксперт, что Варшава и Вашингтон договорились уничтожить Украину и ослабить Россию руками граждан Незалежной.
"Поляки и американцы друг с другом говорят прямо — это их война против России руками и жизнями украинцев, которых заставляют воевать за интересы США и Польши путём террора и колоссальной пропаганды", — подчеркнул политолог.
Подобные неосторожные цитаты Дуды должны использовать российские пропагандисты, чтобы донести истинные мотивы польских и американских властей до каждого, резюмировал Марков.
Ранее источник в разведке ЛНР сообщил, что Киев направляет в Харьков специальный десант с Западной Украины, состоящий из сотрудников военкоматов и оперативных служб, которые должны ускорить мобилизацию в лояльным России городе.
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