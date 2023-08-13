Марков: Польша и США говорят прямо — это их война против России руками украинцев

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В своём интервью американскому изданию президент Польши Анджей Дуда прямо сказал, что жизни украинцев являются дешёвой платой за войну против России, заявил политолог Сергей Марков.

Фото: www.flickr.com/photos/usarmyeurope_images

"Прямо сейчас остановить российский империализм можно очень дёшево, потому что американские солдаты не умирают", — процитировал он польского лидера в своём Telegram-канале.

Это лишний раз подтверждает, отметил эксперт, что Варшава и Вашингтон договорились уничтожить Украину и ослабить Россию руками граждан Незалежной.

"Поляки и американцы друг с другом говорят прямо — это их война против России руками и жизнями украинцев, которых заставляют воевать за интересы США и Польши путём террора и колоссальной пропаганды", — подчеркнул политолог.

Подобные неосторожные цитаты Дуды должны использовать российские пропагандисты, чтобы донести истинные мотивы польских и американских властей до каждого, резюмировал Марков.

Ранее источник в разведке ЛНР сообщил, что Киев направляет в Харьков специальный десант с Западной Украины, состоящий из сотрудников военкоматов и оперативных служб, которые должны ускорить мобилизацию в лояльным России городе.