В Харьков приедут военкомы и спецгруппы с Западной Украины для мобилизации в ВСУ

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Украинские власти намерены прислать в Харьков сотрудников военкоматов с Западной Украины, которым поставлена задача мобилизовать максимальное число горожан.

Фото: russian.rt.com

Об этом РИА Новости рассказали в разведке ЛНР со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника Украины.

В Киеве уверены, что харьковские военкоматы не выполняют план по мобилизации из-за лояльности к России

"По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины", — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинское командование обвиняет Североатлантический альянс в провале контрнаступления ВСУ, а потому там приняли решение игнорировать советников НАТО.