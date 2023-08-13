Украинские власти намерены прислать в Харьков сотрудников военкоматов с Западной Украины, которым поставлена задача мобилизовать максимальное число горожан.
Об этом РИА Новости рассказали в разведке ЛНР со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника Украины.
В Киеве уверены, что харьковские военкоматы не выполняют план по мобилизации из-за лояльности к России
"По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины", — пояснил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что украинское командование обвиняет Североатлантический альянс в провале контрнаступления ВСУ, а потому там приняли решение игнорировать советников НАТО.
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