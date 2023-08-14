Сын американского президента Хантер Байден выступил с заявлением о срыве сделки с прокуратурой и следствием, сообщают корреспонденты Wall Street Journal.
Он акцентировал внимание на том, что в прокуратуре была нарушена согласованная ранее договорённость о признании вины. Спецпрокурор Соединённых Штатов Дэвид Вайс проинформировал впоследствии о срыве переговоров следствия с представителем Хантера Байдена.
Напомним, в рамках сделки со следствием Байден обещал, что признает свою вину по двум обвинениям для получения условного срока.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.