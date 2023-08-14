Хантер Байден сообщил о срыве сделки со следствием

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Сын американского президента Хантер Байден выступил с заявлением о срыве сделки с прокуратурой и следствием, сообщают корреспонденты Wall Street Journal.

Фото: Democratic National Convention v

Он акцентировал внимание на том, что в прокуратуре была нарушена согласованная ранее договорённость о признании вины. Спецпрокурор Соединённых Штатов Дэвид Вайс проинформировал впоследствии о срыве переговоров следствия с представителем Хантера Байдена.

Напомним, в рамках сделки со следствием Байден обещал, что признает свою вину по двум обвинениям для получения условного срока.