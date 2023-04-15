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Newsweek: победа Трампа на выборах президента США станет катастрофой для Зеленского

0:51
Мир

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сильно желает отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как он отказал ему в просьбе расследовать действия сына президента США Хантера Байдена. Такое мнение высказал профессор и политолог Эмиль Нагенгаст в беседе с Newsweek.

Newsweek: победа Трампа на выборах президента США станет катастрофой для Зеленского

Из-за этого победа Трампа на выборах в следующем году для Зеленского и Украины обернётся катастрофой, добавил эксперт.

Он напомнил, что Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в сентябре 2019 года. И тогда украинский лидер отказал в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена, что и привело к первому импичменту Трампа.

"Трамп принял это на свой счёт, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому", — заявил аналитик.

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АРЕСТ ТРАМПА - вся ПРАВДА, которую вы хотели знать
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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