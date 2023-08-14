ВСУ планомерно теряют силы при контрнаступлении из-за "парализующей осторожности" запада в вопросе поставок киевскому режиму вооружения, заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, Запад и США должны действовать более решительно в вопросе военной поддержки Украины. Кроме того, необходимо увеличить санкционное давление на Россию, так как прошлые рестрикции не показали результата.
"Теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьёзно не соблюдаются", — написал Болтон в статье для Wall Street Journal.
Как подчеркнул Болтон, "парализующей осторожности" коллективных Запад и Вашингтон придерживаются из-за риска ещё большей эскалации.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.