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Болтон назвал причиной провала контрнаступления ВСУ "парализующую осторожность" США

0:53
Мир

ВСУ планомерно теряют силы при контрнаступлении из-за "парализующей осторожности" запада в вопросе поставок киевскому режиму вооружения, заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон назвал причиной провала контрнаступления ВСУ "парализующую осторожность" США
Фото: Fotodom. ru

По мнению Болтона, Запад и США должны действовать более решительно в вопросе военной поддержки Украины. Кроме того, необходимо увеличить санкционное давление на Россию, так как прошлые рестрикции не показали результата.

"Теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьёзно не соблюдаются", — написал Болтон в статье для Wall Street Journal.

Как подчеркнул Болтон, "парализующей осторожности" коллективных Запад и Вашингтон придерживаются из-за риска ещё большей эскалации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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