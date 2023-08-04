В случае победы на президентских выборах в 2024 году Дональда Трампа граждан США может ожидать скорый выход государства из состава НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник экс-президента по национальной безопасности Джон Болтон, добавив, что этот человек "не придерживается философии в политическом смысле".
"Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО".
Болтон также добавил, что все общественно-политические решения Трампа за первый его срок основывались на получении выгоды для самого лидера, а не всего государства в целом.
"Те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, в действительности не понимают, как мы оказались там, где оказались. Во многих случаях там, где они сейчас отдают должное Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении".
Напомним, сейчас бывшего президента Штатов обвиняют в проведении беспорядков в государственном конгрессе за январь 2021 года. В общей сложности, политику грозит 561 год лишения свободы: это шесть пожизненных сроков. Чтобы разобраться с этим, экс-лидер государства лично прибыл в Вашингтон, чтобы предстать перед судом.
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