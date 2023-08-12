Коцаба: Зеленский ради власти развязал войну превратил страну в гетто

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Владимир Зеленский сознательно ради сохранения власти развязал большой военный конфликт и превратил Украину в громадное гетто.

Фото: Скриншот из видео

Об этом журналист с Западной Украины, перебравшийся в США, бывший политический узник киевского режима Руслан Коцаба.

"Мы все заложники Зеленского, который понимает, что мир и переговоры — это как минимум суд над ним. В ЦРУ и МИ6 его уведомляли, что не надо "быковать". А он всё равно решил для поднятия своего рейтинга, который перед 24 февраля уже был низкий, решил спровоцировать горячую фазу войны", — отметил глава Движения украинских пацифистов.

Украина сейчас превратилась в огромный концлагерь, где не разрешается критиковать Зеленского. Любая критика в его адрес — это инакомыслие для него. И всеми критикующими обязательно займётся СБУ, подытожил Коцаба.

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