В Киеве заявили, что конец военному конфликту положит только гибель Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Ситуация в зоне боевых действий на Украине зашла в тупик, и положить этому может только грядущая гражданская война.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Об этом сообщил киевский профессор журналистики Никита Василенко.

"Мы имеем тенденцию к первой мировой войне, когда занятие траншей в 300 метров считалось прорывом. Тогда танки впервые в бой пошли, думали, прорвут оборону — не прорвали. Прорвало поражение внутри страны, голод в Германии. Это послужило причиной капитуляции", — в эфире интернет-канала "Да это так" отметил эксперт.

В ВСУ тоже начинаются брожения в армии, подогретые прессой статьями о коррупции. И остановить это нельзя, подчеркнул обозреватель.

По его словам, сейчас на Украине много нацформирований, которые "себе на уме", но слушают они отнюдь не Зеленского, а Залужного. И как раз вот эти подразделения могут решиться на жёсткие действия, подытожил Василенко.

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