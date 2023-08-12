Представитель Базума: общественность Нигера поддерживает мятежников

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Общественность Нигера занимает сторону мятежников, которые свергли главу государства Мохамеда Базума. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя президента Ибрагима Салису.

Фото: tvtn.ru

Политик акцентировал внимание на том, что приход к власти этих военнослужащих — благо для страны, и именно по этой причине гражданское общество оказывает им всяческую поддержку.

Салису резко осудил при этом решение о введении санкционных мер Экономическим сообществом стран Западной Африки. Официальный представитель Базума охарактеризовал их как "бесчеловечные".