Общественность Нигера занимает сторону мятежников, которые свергли главу государства Мохамеда Базума. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя президента Ибрагима Салису.
Политик акцентировал внимание на том, что приход к власти этих военнослужащих — благо для страны, и именно по этой причине гражданское общество оказывает им всяческую поддержку.
Салису резко осудил при этом решение о введении санкционных мер Экономическим сообществом стран Западной Африки. Официальный представитель Базума охарактеризовал их как "бесчеловечные".
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