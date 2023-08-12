Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ грозит крах

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Вооружённый конфликт на Украине вплотную приблизился к критической точке, следует из заявления бывшего советника руководителя Пентагона Дугласа Макгрегора. На своём канале в YouTube американский полковник выразил мнение о том, что боевикам ВСУ грозит полный крах.

Фото: thegrayzone

Макгрегор аргументировал своё заявление значительными успехами российской армии и отсутствием у укронацистов желания воевать.

"Русские ещё не начали полномасштабное наступление, — предупредил экс-советник главы Пентагона. — Они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются".