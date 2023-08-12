Вооружённый конфликт на Украине вплотную приблизился к критической точке, следует из заявления бывшего советника руководителя Пентагона Дугласа Макгрегора. На своём канале в YouTube американский полковник выразил мнение о том, что боевикам ВСУ грозит полный крах.
Макгрегор аргументировал своё заявление значительными успехами российской армии и отсутствием у укронацистов желания воевать.
"Русские ещё не начали полномасштабное наступление, — предупредил экс-советник главы Пентагона. — Они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются".
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Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.