Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил сегодня с заявлением о том, что детей с Украины систематически вывозят на Запад как доноров внутренних органов, пишут корреспонденты информагентства "Белта".
Лукашенко порекомендовал политическим деятелям западных государств детально рассмотреть эту актуальную проблему и незамедлительно разобраться с ней.
В то же время президент Белоруссии сообщил, что его совершенно не волнует поступающая из-за границы критика практики оздоровления на территории республики детей из населённых пунктов Донбасса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.