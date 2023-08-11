Лукашенко порекомендовал Западу разобраться с вывозом украинских детей на органы

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Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил сегодня с заявлением о том, что детей с Украины систематически вывозят на Запад как доноров внутренних органов, пишут корреспонденты информагентства "Белта".

Фото: РБК

Лукашенко порекомендовал политическим деятелям западных государств детально рассмотреть эту актуальную проблему и незамедлительно разобраться с ней.

В то же время президент Белоруссии сообщил, что его совершенно не волнует поступающая из-за границы критика практики оздоровления на территории республики детей из населённых пунктов Донбасса.