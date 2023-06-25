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"Украина.ру": на Закарпатье задержан мужчина, продававший детей на органы в Европу

0:40
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Закарпатья задержали гражданина, который подозревается в продаже детей на органы в страны Европы, пишет информационный портал "Украина.ру". К силовикам обратилась женщина, у которой пытались купить ребёнка.

Злоумышленника задержали на КПП "Малые Селменцы", расположенном на границе Украины со Словакией. Подозреваемый пытался вывезти из страны малыша.

По предварительным данным, мужчина предлагал родителям продавать на органы детей из возрастной категории от одного до двух лет. До момента задержания были проданы трое детей.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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