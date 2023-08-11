Ищенко: ясна суть "американского фокуса", который США проворачивают на Украине

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

США выгоден любой исход конфликта на Украине.

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Об этом сообщил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"Им совершенно наплевать, как и чем закончится СВО. Они, конечно, не верят в то, что Украина победит. Они и раньше это прекрасно понимали, так как изначально приносили Украину в жертву", — цитирует обозревателя "Военное дело".

По его словам, даже если прямо сегодня Киев капитулирует, а Кремль объявит о победе, то у России проблем даже прибавится: она имеет польскую, финскую и прибалтийскую группировку на своих новых западных границах. Их совокупность составляет как минимум 500 тысяч человек.

К тому же Россия получает полуразрушенную Украину, которую надо восстанавливать, отметил эксперт. Ведь, чтобы их поддерживать не за счёт бюджета РФ, там придётся восстановить хоть какую-то экономику.

В конечном итоге Вашингтон в любом случае добивается цели: создаётся для РФ блокированная ситуация, чтобы ни один российский солдат не мог прибыть на помощь КНР. США надо, чтобы российские ресурсы уходили на поддержку статуса-кво на западе.

Когда все силы России будут тратиться на Западе, то Белый дом займётся Китаем, подытожил Ищенко.