Западные страны заговорят о мире на Украине после того, как ВС РФ начнут наступление по всему фронту.
Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, 55 процентов американцев выступают против оказания Киеву помощи, а число поддерживающих — 17 процентов. В ближайшее время мир увидит ликвидацию Владимира Зеленского, поскольку он стал токсичен для Запада, на телеканале "Народный Фронт" подчеркнул Рогов.
Он отметил, что затягивание конфликта на Украине для Вашингтона чрезвычайно выгодно, ведь так США пытаются ослабить РФ. В связи с этим только масштабное наступление российской армии заставит Белый дом начать мирные переговоры.
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