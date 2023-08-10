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США пойдут на переговоры с Россией только после контрнаступления ВС РФ

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Мир

Западные страны заговорят о мире на Украине после того, как ВС РФ начнут наступление по всему фронту.

США пойдут на переговоры с Россией только после контрнаступления ВС РФ
Фото: РБК

Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, 55 процентов американцев выступают против оказания Киеву помощи, а число поддерживающих — 17 процентов. В ближайшее время мир увидит ликвидацию Владимира Зеленского, поскольку он стал токсичен для Запада, на телеканале "Народный Фронт" подчеркнул Рогов.

Он отметил, что затягивание конфликта на Украине для Вашингтона чрезвычайно выгодно, ведь так США пытаются ослабить РФ. В связи с этим только масштабное наступление российской армии заставит Белый дом начать мирные переговоры.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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