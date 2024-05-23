На заседании правительства Тбилиси мэр города Каха Каладзе критически высказался о требованиях западных политиков к Грузии открыть "второй фронт" и отменить закон об иностранных агентах, принятый парламентом страны, сообщает EADaily.
Каладзе заявил, что Грузия не нуждается в подобном вмешательстве в конфликт Запада с Россией, напомнив о разрушительных последствиях войны 2008 года. Он подчеркнул, что Грузия будет защищать свои интересы, оставаясь открытой для дружбы и партнерства при наличии конкретных шагов со стороны ЕС и США.
"Если кто-то хочет открыть второй фронт, то у них есть прибалтийские страны, пусть они и откроют", — отметил Каладзе.
Закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на протесты и вето президента Зурабишвили, требует простого большинства голосов в парламенте для преодоления вето.
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