Мэр Тбилиси раскритиковал Запад: Каладзе предложил прибалтам открыть второй фронт против России

Мэр Тбилиси раскритиковал Запад за предложение открыть "второй фронт" против РФ

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На заседании правительства Тбилиси мэр города Каха Каладзе критически высказался о требованиях западных политиков к Грузии открыть "второй фронт" и отменить закон об иностранных агентах, принятый парламентом страны, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by George 30130 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каладзе заявил, что Грузия не нуждается в подобном вмешательстве в конфликт Запада с Россией, напомнив о разрушительных последствиях войны 2008 года. Он подчеркнул, что Грузия будет защищать свои интересы, оставаясь открытой для дружбы и партнерства при наличии конкретных шагов со стороны ЕС и США.

"Если кто-то хочет открыть второй фронт, то у них есть прибалтийские страны, пусть они и откроют", — отметил Каладзе.

Закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на протесты и вето президента Зурабишвили, требует простого большинства голосов в парламенте для преодоления вето.