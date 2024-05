Жители Европы вновь страдают от повышения цен на газ: поступили печальные новости из Австрии

После сообщения австрийской нефтегазовой компании OMV о возможной остановке поставок "Газпрома" в Австрию, цены на газ в Европе начали расти, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic