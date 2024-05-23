Жители Европы вновь страдают от повышения цен на газ: поступили печальные новости из Австрии

В Европе повысились цены на газ из-за остановки сотрудничества с "Газпромом"

После сообщения австрийской нефтегазовой компании OMV о возможной остановке поставок "Газпрома" в Австрию, цены на газ в Европе начали расти, сообщает EADaily.

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За два дня цены на бирже выросли более чем на 13%. На нидерландском хабе TTF цена поднялась до $405 за тысячу кубометров, а на австрийском хабе "Баумгартен" — до $415.

Рост цен объясняется жарой в Азии, профилактическими работами в Норвегии и рисками вокруг украинского транзита. В OMV заявили, что смогут продолжить поставки из альтернативных источников благодаря диверсификации.

Эксперты отмечают, что при возникновении физического дефицита газа цены могут вырасти еще больше, несмотря на полные хранилища.