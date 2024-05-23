Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать. Особенно важно вести себя корректно при прохождении пограничного контроля, так как нарушение установленных норм может привести к серьезным неприятностям и задержкам.

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Во-первых, не стоит шутить или вести себя вызывающе с сотрудниками пограничной службы. Они занимаются обеспечением безопасности, и их инструкции нужно выполнять беспрекословно. Шутки или саркастические замечания могут быть восприняты как провокация или угроза.

Кроме того, не стоит скрывать или предоставлять ложную информацию о цели поездки, маршруте или содержимом багажа. Сотрудники пограничной службы имеют право задавать соответствующие вопросы, и честные ответы помогут избежать лишних проблем и задержек.