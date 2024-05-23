Идеальные собаки для кучи людей: эти породы обожают огромные семьи

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Кинологи назвали породы собак для большой семьи

2:53
Зоосфера » Собаки

Каждый малыш мечтает о том, чтобы у него был свой домашний друг. И наиболее часто дети мечтают о собаках, ведь они не только прекрасные спутники в доме, но и на улице. С собаками можно играть, тренировать их, выгуливать.

Кинологи назвали породы собак для большой семьи
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако не каждая собака подойдет для бесконечных игр и постоянного внимания, особенно если в семье несколько детей. Так какую породу выбрать, чтобы все были счастливы и наслаждались играми?

Лабрадор

Лабрадоры — идеальный выбор для семьи. Они дружелюбны, терпеливы и очень умны.

Они легко поддаются воспитанию и обучению, не требуя помощи кинолога. Лабрадоры с радостью будут играть с детьми дома или на улице, сопровождая их в прогулках. Они терпимы к маленьким детям, которые могут поиграть с ними слишком грубо.

Шпиц

Шпицы также привязаны к детям и любят активные игры. Однако они довольно хрупкие и чувствительные. В отличие от лабрадоров, шпицу может быть больно, если ребенок на него упадет или сильно обнимет. Детям необходимо объяснить, как правильно обращаться с собакой, и следить за играми, особенно пока щенок не вырастет.

Шелти

Шелти — отличный выбор для семей с множеством детей, которые любят активные игры. Они менее массивные, чем лабрадоры, но крепче шпицев. Это также отличные пастухи, которые в прошлом часто пасли стада.

Благодаря своему происхождению шелти неутомимы. Они готовы гулять, играть и прыгать через препятствия много часов, не утомляясь. Достаточно им полежать некоторое время, чтобы снова быть полными сил и готовыми к новым приключениям.

Однако стоит помнить, что это умные и хитрые собаки. Их внешний вид, особенно рыжие окрасы, напоминают лисицу, что должно быть в голове владельца. Если не проявить строгость в воспитании, шелти могут управлять всей семьей, включая взрослых.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка — порода для более строгих семей. Ее не стоит брать в семью с маленькими детьми. Во-первых, она может начать "воспитывать" их, используя легкие укусы. Во-вторых, она будет очень бдительно охранять членов своей семьи.

Она может реагировать на игры с подозрением, особенно если дети в процессе проявляют слишком активное поведение. Если у вас много детей, конфликты могут возникать, и немецкая овчарка может пытаться их прекратить, используя грозные звуки и жесты.

Но в семье с подростками немецкая овчарка может стать прекрасным компаньоном, особенно если вся семья активно проводит время на улице или в походах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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