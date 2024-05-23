Как изменение рынка повлияло на цены подержанных Lada: невиданный рост за последний год

Как за год изменились цены 3-летних автомобилей Lada

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В середине мая производство Lada Largus было возобновлено на заводе. АвтоВАЗ успешно вернул в продажу все прибыльные модели. Почти одновременно с этим событием, компания произвела пересмотр цен на большинство моделей, которые увеличились в среднем на 50-60 тысяч рублей, став первым таким повышением с ноября 2023 года. В отличие от новых автомобилей, цены на подержанные машины растут практически ежемесячно.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Сейчас стоимость новой Lada Granta в базовой комплектации Standart составляет около 700 тысяч рублей, в то время как в мае 2021 года эта же модель стоила 520 тысяч рублей. За версию Comfort Plus с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом теперь нужно заплатить не менее 1,23 млн рублей. В мае 2024 года трехлетняя Granta стоила в среднем 916,3 тысячи рублей, что на 21% больше, чем год назад, по данным экспертов сайта 110km.ru.

в базовой комплектации Standart составляет около 700 тысяч рублей, в то время как в мае 2021 года эта же модель стоила 520 тысяч рублей. За версию Comfort Plus с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом теперь нужно заплатить не менее 1,23 млн рублей. В мае 2024 года трехлетняя Granta стоила в среднем 916,3 тысячи рублей, что на 21% больше, чем год назад, по данным экспертов сайта 110km.ru. Цены на новые Lada Vesta начинаются теперь от 1,24 млн рублей, а топовые версии в комплектации Techno оцениваются в 1,8 млн рублей. Трехлетние модели до рестайлинга, оснащенные подушками безопасности, ABS и ESP, в среднем теперь стоят 1,38 млн рублей, что на 11% выше, чем год назад.

начинаются теперь от 1,24 млн рублей, а топовые версии в комплектации Techno оцениваются в 1,8 млн рублей. Трехлетние модели до рестайлинга, оснащенные подушками безопасности, ABS и ESP, в среднем теперь стоят 1,38 млн рублей, что на 11% выше, чем год назад. Цена нового внедорожника Lada Niva Legend выросла до 881 тысячи рублей, что на 6% больше, чем год назад. За специальную версию в комплектации Black теперь необходимо отдать минимум 1,13 миллиона рублей. Средняя стоимость трехлетних моделей увеличилась с 885,3 до 967,5 тысячи рублей за год.

выросла до 881 тысячи рублей, что на 6% больше, чем год назад. За специальную версию в комплектации Black теперь необходимо отдать минимум 1,13 миллиона рублей. Средняя стоимость трехлетних моделей увеличилась с 885,3 до 967,5 тысячи рублей за год. Niva Travel , отличающаяся более современным дизайном и комплектацией, теперь стоит не менее 1,25 миллиона рублей. Трехлетние модели подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом, достигнув в мае средней цены в 1,17 млн рублей.

, отличающаяся более современным дизайном и комплектацией, теперь стоит не менее 1,25 миллиона рублей. Трехлетние модели подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом, достигнув в мае средней цены в 1,17 млн рублей. В мае 2024 года в Ижевске АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus. Базовая пятиместная версия этого универсала теперь оценивается в 1,66 млн рублей. Трехлетние модели Largus зафиксировали наибольший рост цен за последний год, с ценой за машину 2020 года выпуска в июне 2023 года в среднем в 1,08 млн рублей до 1,58 млн рублей в мае 2024 года, что составляет увеличение на 46%.