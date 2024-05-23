Организаторы боя Усика и Фьюри потеряли свыше $ 100 миллионов

Организаторы поединка Усика и Фьюри возмущены незаконными стримерами

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Организаторы поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри потеряли более $ 100 миллионов из-за нелегальных стримеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Они понесли крупные убытки в связи с тем, что свыше 20 миллионов человек из разных уголков мира наблюдали за боем с незаконных стриминговых платформ, сообщает Daily Mail, ссылаясь на отчет онлайн-аналитической компании Yield Sec.

Напомним, что в поединке одержал победу Александр Усик.

Официальные вещатели матча, а именно телеканалы Sky Sports, TNT Sport и DAZN потеряли порядка 120 миллионов долларов. А 45 процентов нелегальных трансляций пришлось велись из стран Европы, четверть трансляции пришлась на Северную Америку и 16 процентов — на Азию.