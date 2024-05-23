Лолита Милявская: новости о разводе Киркорова и Пугачёвой

Милявская провела беседу с Пугачёвой относительно ее развода

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В мире шоу-бизнеса произошло заявление Лолиты Милявской о разводе Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым. Общественность узнала об этом и столкнулась с вопросом: почему именно Милявская раскрыла эту информацию?

Фото: openverse.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0.

Лолита считает, что это необычное действие, однако пара сама выбрала ее для передачи этой новости, чтобы она была понята правильно. Она предпочла обсудить это на экране, а не в личном разговоре. Она также вспоминала, как сама рассматривала возможность обратиться к своему четвертому мужу через телевизионное выступление. Для нее это казалось проще, чем разговаривать напрямую. Целью этого было избежать лишних вопросов со стороны прессы и размыть острые углы в отношениях.