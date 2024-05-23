Лолита Милявская: новости о разводе Киркорова и Пугачёвой

В мире шоу-бизнеса произошло заявление Лолиты Милявской о разводе Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым. Общественность узнала об этом и столкнулась с вопросом: почему именно Милявская раскрыла эту информацию?
Лолита считает, что это необычное действие, однако пара сама выбрала ее для передачи этой новости, чтобы она была понята правильно. Она предпочла обсудить это на экране, а не в личном разговоре. Она также вспоминала, как сама рассматривала возможность обратиться к своему четвертому мужу через телевизионное выступление. Для нее это казалось проще, чем разговаривать напрямую. Целью этого было избежать лишних вопросов со стороны прессы и размыть острые углы в отношениях.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.