Натуральные спреи для лица: домашние рецепты для увлажнения и тонизирования кожи этим летом

Освежающие спреи для лица: натуральные рецепты для летнего ухода

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В жаркий и влажный день, когда ваша кожа нуждается в охлаждении, спрей для лица может стать настоящим спасением. Он помогает сохранить влагу и мгновенно освежает кожу. Если вы предпочитаете натуральные средства и хотите сэкономить, вот несколько простых рецептов спреев для лица от femina.in, которые можно легко приготовить дома.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

1. Спрей для лица с розовой водой

Он идеально подходит для использования летом. Розовая вода помогает сбалансировать pH эпидермиса и увлажнить его. Наносите спрей на влажную кожу для максимальной эффективности.

Ингредиенты

Розовая вода

Глицерин

Пульверизатор

Приготовление

Смешайте в миске 2 столовые ложки розовой воды и 1/2 чайной ложки глицерина. Перелейте смесь в чистый пульверизатор и хорошо встряхните перед использованием.

2. Спрей для лица с розмарином

Этот спрей действует как тоник и помогает предотвратить появление прыщей, что делает его идеальным для жирной кожи.

Ингредиенты

Розмариновая вода

Дистиллированная вода

Глицерин

Пульверизатор

Приготовление

Налейте в стакан горячей воды и добавьте в него розмарин. Дайте настою остыть, затем смешайте в миске 2 столовые ложки розмариновой воды и 1 столовую ложку дистиллированной воды. Добавьте 1/2 чайной ложки глицерина и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в пульверизатор и используйте при необходимости.

3. Спрей для лица с алоэ вера

Сочетание алоэ вера и огурца помогает успокоить и увлажнить кожу, особенно полезно для сухих климатических условий.

Ингредиенты

Гель алоэ вера

Дистиллированная вода

Огуречный сок

Глицерин

Приготовление

В миске смешайте 1 столовую ложку геля алоэ вера и 1 столовую ложку дистиллированной воды. Добавьте 2 столовые ложки огуречного сока и 1 столовую ложку глицерина. Тщательно перемешайте и перелейте в пульверизатор. Встряхивайте перед каждым использованием.

Перед использованием обязательно проведите тест на аллергию на небольшом участке тела, чтобы убедиться в отсутствии реакций. Теперь вы можете наслаждаться натуральным спреем для освежения кожи в любое время!

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