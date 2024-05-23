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Натуральные спреи для лица: домашние рецепты для увлажнения и тонизирования кожи этим летом

Освежающие спреи для лица: натуральные рецепты для летнего ухода

2:30
Моя семья » Красота и стиль

В жаркий и влажный день, когда ваша кожа нуждается в охлаждении, спрей для лица может стать настоящим спасением. Он помогает сохранить влагу и мгновенно освежает кожу. Если вы предпочитаете натуральные средства и хотите сэкономить, вот несколько простых рецептов спреев для лица от femina.in, которые можно легко приготовить дома.

Освежающие спреи для лица: натуральные рецепты для летнего ухода
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

1. Спрей для лица с розовой водой

Он идеально подходит для использования летом. Розовая вода помогает сбалансировать pH эпидермиса и увлажнить его. Наносите спрей на влажную кожу для максимальной эффективности.

Ингредиенты

  • Розовая вода
  • Глицерин
  • Пульверизатор

Приготовление

Смешайте в миске 2 столовые ложки розовой воды и 1/2 чайной ложки глицерина. Перелейте смесь в чистый пульверизатор и хорошо встряхните перед использованием.

2. Спрей для лица с розмарином

Этот спрей действует как тоник и помогает предотвратить появление прыщей, что делает его идеальным для жирной кожи.

Ингредиенты

  • Розмариновая вода
  • Дистиллированная вода
  • Глицерин
  • Пульверизатор

Приготовление

Налейте в стакан горячей воды и добавьте в него розмарин. Дайте настою остыть, затем смешайте в миске 2 столовые ложки розмариновой воды и 1 столовую ложку дистиллированной воды. Добавьте 1/2 чайной ложки глицерина и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в пульверизатор и используйте при необходимости.

3. Спрей для лица с алоэ вера

Сочетание алоэ вера и огурца помогает успокоить и увлажнить кожу, особенно полезно для сухих климатических условий.

Ингредиенты

  • Гель алоэ вера
  • Дистиллированная вода
  • Огуречный сок
  • Глицерин

Приготовление

В миске смешайте 1 столовую ложку геля алоэ вера и 1 столовую ложку дистиллированной воды. Добавьте 2 столовые ложки огуречного сока и 1 столовую ложку глицерина. Тщательно перемешайте и перелейте в пульверизатор. Встряхивайте перед каждым использованием.

Перед использованием обязательно проведите тест на аллергию на небольшом участке тела, чтобы убедиться в отсутствии реакций. Теперь вы можете наслаждаться натуральным спреем для освежения кожи в любое время!

Освежающий спрей 😋для ЛИЦА, ВОЛОС И ТЕЛА своими руками.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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