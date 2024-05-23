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Компания "Росгосстрах" озвучила предварительные цены на каско для новых моделей "Волга" 2024 года

В "Росгосстрахе" посчитали стоимость каско для новых моделей "Волга"

2:26
Страхование

Эксперты компании "Росгосстрах" рассчитали примерную стоимость полисов добровольного автострахования для трёх моделей автомобилей, которые будут выпускаться под маркой "Волга" на Нижегородском автомобильном кластере.

В "Росгосстрахе" посчитали стоимость каско для новых моделей "Волга"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предсерийные версии среднего седана и двух кроссоверов возрождаемой отечественной марки недавно были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. По планам, первые серийные автомобили начнут выпускать уже в 2024 году, а на следующий год запланирован полный цикл производства.

Хотя цена новых "Волг" пока не объявлена, специалисты быстро определили, какие китайские модели автомобилей были взяты за основу для локализации производства в России. Это седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z. Исходя из их стоимости в России (в пределах 2,5-3 млн рублей), андеррайтеры "Росгосстраха" сделали свои расчёты. Также учитывалось заявление производителя о том, что все три модели — седан Volga С40, кроссовер С-класса Volga К30 и кроссовер D-класса Volga К40 будут оснащены 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 188 л. с.

"При таких параметрах цена годового полиса каско для большинства российских водителей поначалу будет в диапазоне от 70 тыс. до 85 тыс. рублей. В дальнейшем тарифы страхования "Волги" буду зависеть в том числе и от уровня локализации производства в нашей стране и, следовательно, доступности и стоимости цен на запчасти для выпускаемых в Нижнем Новгороде автомобилей", — отметила начальник Управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.

Елена Федорова также напомнила, что "Росгосстрах" всегда предлагал страховку для всех популярных у российских автолюбителей марок автомобилей. В настоящее время большинство новых договоров автострахования заключаются с покупателями автомобилей АвтоВАЗа и различных китайских марок. В портфеле компании есть и договоры с владельцами старых моделей "Волги", добавила она.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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