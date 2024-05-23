Компания "Росгосстрах" озвучила предварительные цены на каско для новых моделей "Волга" 2024 года

Эксперты компании "Росгосстрах" рассчитали примерную стоимость полисов добровольного автострахования для трёх моделей автомобилей, которые будут выпускаться под маркой "Волга" на Нижегородском автомобильном кластере.
Предсерийные версии среднего седана и двух кроссоверов возрождаемой отечественной марки недавно были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. По планам, первые серийные автомобили начнут выпускать уже в 2024 году, а на следующий год запланирован полный цикл производства.
Хотя цена новых "Волг" пока не объявлена, специалисты быстро определили, какие китайские модели автомобилей были взяты за основу для локализации производства в России. Это седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z. Исходя из их стоимости в России (в пределах 2,5-3 млн рублей), андеррайтеры "Росгосстраха" сделали свои расчёты. Также учитывалось заявление производителя о том, что все три модели — седан Volga С40, кроссовер С-класса Volga К30 и кроссовер D-класса Volga К40 будут оснащены 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 188 л. с.
"При таких параметрах цена годового полиса каско для большинства российских водителей поначалу будет в диапазоне от 70 тыс. до 85 тыс. рублей. В дальнейшем тарифы страхования "Волги" буду зависеть в том числе и от уровня локализации производства в нашей стране и, следовательно, доступности и стоимости цен на запчасти для выпускаемых в Нижнем Новгороде автомобилей", — отметила начальник Управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.
Елена Федорова также напомнила, что "Росгосстрах" всегда предлагал страховку для всех популярных у российских автолюбителей марок автомобилей. В настоящее время большинство новых договоров автострахования заключаются с покупателями автомобилей АвтоВАЗа и различных китайских марок. В портфеле компании есть и договоры с владельцами старых моделей "Волги", добавила она.
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