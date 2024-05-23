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Вырастите необычную морковь по имени Purple Haze F1

Удивите всех: говорим об фиолетовой моркови

1:29
Садоводство » Овощи

Морковь Purple Haze F1 - это сорт моркови, который отличается от обычной моркови своим необычным фиолетовым или пурпурным цветом. Этот сорт моркови не только красивый на вид, но и отличается от обычной моркови своим более сладким вкусом и более высоким содержанием антиоксидантов.

Удивите всех: говорим об фиолетовой моркови
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отличить необычную морковь Purple Haze F1 от обычной моркови? Основное отличие - это цвет. Обычная морковь имеет оранжевый цвет, в то время как Purple Haze F1 имеет фиолетовый или пурпурный цвет. Также Purple Haze F1 может быть более толстой и короче, чем обычная морковь. 

Для того чтобы вырастить необычную морковь Purple Haze F1, необходимо следовать определенным правилам. Во-первых, выберите правильное место для посадки моркови - это должно быть солнечное место с плодородной почвой. Семена моркови нужно посеять на глубину около 1-2 см и держать почву влажной. Когда морковь начинает расти, ее необходимо тонко прореживать, чтобы оставить расстояние между растениями примерно 5-7 см. 

Необычная морковь Purple Haze F1 может быть выращена как на грядках в саду, так и в контейнерах на балконе или подоконнике. Главное, чтобы морковь получала достаточно солнечного света и влаги. 

У наших предков росла фиолетовая морковь?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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