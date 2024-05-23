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Выявлен список заболеваний, снижающих вероятность развития деменции у человека

Названы заболевания, которые снижают риск развития деменции

1:02
Наука

Недавнее исследование австралийских учёных изучило факторы, влияющие на риск развития болезни Альцгеймера среди 2443 пожилых австралийцев.

Названы заболевания, которые снижают риск развития деменции
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Установлено, что люди с тревожностью и неврологическими расстройствами имеют в 1,5-2,5 раза более высокий риск заболеть, особенно мужчины. В то же время, заболевания такие как артрит, рак, болезни желудка и высокий уровень холестерина снижают риск деменции. Депрессия, падения и инсульты не показали значимой связи с болезнью, сообщает Alzheimer's & Dementia.

Одним из ключевых открытий стало выявление роли белка p53, который способствует гибели нейронов при болезни Альцгеймера, но теряет функцию при раке.

Исследование открывает новые пути для профилактики болезни Альцгеймера и требует дальнейших исследований для полного понимания выявленных связей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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