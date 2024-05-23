Материнский капитал: новые меры борьбы с мошенничеством при покупке жилья

Маткапитал можно будет тратить только на качественное жилье

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законопроект был внесен в Госдуму 22 мая, сообщила ТАСС председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Документ подготовлен по инициативе группы сенаторов, депутатов Госдумы и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Перминова пояснила, что оценка пригодности жилья перед покупкой станет обязательной. В федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" планируется внести поправки, что позволит исключить махинации с субсидиями и покупку за материнский капитал жилья, непригодного для проживания, согласно пояснительной записке к документу.

Для проверки жилья в регионах будут созданы межведомственные комиссии. По заявлениям граждан они будут оценивать пригодность жилья, приобретаемого за материнский капитал, и принимать решение о возможности сделки на основе результатов проверки.

В настоящее время Социальный фонд России направляет данные о сомнительных случаях использования материнского капитала в правоохранительные органы. Однако в законодательстве нет препятствий для злоупотреблений, связанных с обналичиванием субсидий через покупку непригодных для проживания помещений. Новый законопроект направлен на борьбу с этой мошеннической схемой.