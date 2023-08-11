Киев лишился "мощнейшей" экономики, выбрав неверный вектор сотрудничества с западными странами. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в 1991 году на Украине интенсивно развивались космическая, ракетная и авиационная промышленность. Кроме того, страна обладала выгодным транзитным значением, уточнил политик. Он добавил, что в ряде городов располагались крупные порты, вузы и академии.
Как пояснил Балицкий, западный вектор лишил Украину этих преимуществ. Врио губернатора считает, что Киев должен был сфокусироваться на сотрудничестве с Москвой для развития государства.
"Моё убеждение, что у Украины как страны будущего нет", — отметил политик в беседе с РИА Новости.
Ранее Балицкий назвал "нереальной историей" желание Киева выйти к Азовскому морю, поскольку ему не удалось прорвать даже первую линию обороны РФ.
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