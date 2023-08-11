Блинкен: ECOWAS оценят перспективы для мирного решения по Нигеру

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Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) намерены рассмотреть всевозможные варианты мирного урегулирования ситуации в мятежном Нигере. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что Америка полностью поддерживает "принципиальную позицию, которую лидеры стран ECOWAS повторили сегодня".

Фото: www.kommersant.ru

"США присоединяются к ECOWAS в призывах к восстановлению конституционного строя в Нигере. США ценят решимость ECOWAS рассмотреть все возможности по мирному урегулированию кризиса. Демократия является самой лучшей основой для развития, социальной сплоченности и стабильности в Нигере".

Более того, американский политики прокомментировал задержание президента Мохамеда Базума, его семьи и некоторых членов правительства, сказав, что правительство США осуждает действия мятежников, требует их незамедлительного освобождения, а для лидера страны — возобновления его президентских полномочий.

Напомним, ранее, 10 августа, стало известно о начале лидерами ECOWAS военной операции в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что страны-участницы в незамедлительном темпе будут обсуждать важные детали для реализации наступления.