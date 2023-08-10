Independent: у побережья Португалии косатки напали на яхту и оторвали руль

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Нападение косаток на яхту у побережья Португалии попало на видео. Соответствующие кадры публикует Independent.

Косатка отрывает руль от лодки в Португалии

По информации издания, владельцем судна оказался 70-летний мужчина, который отправился в путешествие от мыса Сан-Висенте (Португалия) к коммуне Руайан (Франция). В какой-то момент владелец девятиметровой яхты увидел, что его преследуют пять косаток. Как отмечается в статье, две косатки, отделившись от остальных млекопетающих, атаковали водное судно.

Пожилой мужчина признался, что испугался за свою жизнь, однако решил запечатлеть происходящее на видео. Судя по ролику, хищники оторвали руль яхты. В итоге пострадавшему пришлось подать сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что косатки затопили яхту в Гибралтарском проливе.