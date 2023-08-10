Нападение косаток на яхту у побережья Португалии попало на видео. Соответствующие кадры публикует Independent.
По информации издания, владельцем судна оказался 70-летний мужчина, который отправился в путешествие от мыса Сан-Висенте (Португалия) к коммуне Руайан (Франция). В какой-то момент владелец девятиметровой яхты увидел, что его преследуют пять косаток. Как отмечается в статье, две косатки, отделившись от остальных млекопетающих, атаковали водное судно.
Пожилой мужчина признался, что испугался за свою жизнь, однако решил запечатлеть происходящее на видео. Судя по ролику, хищники оторвали руль яхты. В итоге пострадавшему пришлось подать сигнал бедствия.
Ранее стало известно, что косатки затопили яхту в Гибралтарском проливе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".