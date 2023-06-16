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Олег Логинов

Косатки потопили яхту в Гибралтарском проливе: возможные причины и пути решения

2:48
Наука

Косатки, обитающие у побережья Иберии в Европе, недавно проявили поразительное поведение, ударив и потопив яхту в Гибралтарском проливе. Ученые заметили, что эта конкретная субпопуляция косаток опрокинула три судна с мая 2020 года. Истоки такого поведения можно проследить на примере самки косатки, которая пережила травмирующую встречу с лодкой, что могло стать причиной такого необычного поведения.

Косатки потопили яхту в Гибралтарском проливе: возможные причины и пути решения
Фото: www.toutvert. fr/orque/

Почему косатки нападают на лодки

Это поведение не похоже на адаптивную черту, так как оно не имеет очевидных вознаграждений, повышающих приспособленность, таких как добыча пищи или успешное размножение. Адаптивные черты непосредственно способствуют выживанию и репродуктивному успеху животного, помогая ему находить пищу, спариваться или воспитывать потомство. Однако были случаи, когда некоторые группы косаток демонстрировали идиосинкразическое и неочевидное адаптивное поведение. К ним относятся ношение мертвого лосося на голове или вокальное подражание морским львам. Хотя последнее поведение может служить адаптивной цели, обманывая морских львов, чтобы они воспринимали их как не представляющих угрозы, в настоящее время нет доказательств в пользу этой теории.

Однако происхождение и распространение этих нападений на лодки больше соответствует характеристикам временного увлечения. Пока неясно, как долго это поведение будет сохраняться. Если существует адаптивное объяснение, то вполне вероятно, что любопытство играет роль в стимулировании инноваций, связанных с источниками пищи, которые затем могут быть распространены среди косаток.

Хотя косатки плавают рядом с лодками — не редкость, намеренное нанесение ущерба судам таким решительным образом является беспрецедентным. В прошлом другие виды, такие как кашалоты, были известны подобным поведением, что привело к известной истории о Моби Дике. Однако косатки, повреждающие лодки таким образом, — это то, что не было задокументировано ранее.

Возможное решение проблемы

Одним из возможных решений могло бы стать ограничение судоходства операторов маломерных судов в районах вдоль атлантического побережья Испании и Португалии, где происходят такие столкновения. Однако это создаст определенные трудности, поскольку эти районы часто являются кратчайшим маршрутом для операторов и владельцев судов. Выбор альтернативных морских маршрутов будет связан с более высокими рисками, а потеря доходов от туризма может еще больше усилить давление в пользу постоянного решения. 

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На что способны киты: почему косатки атакуют рыболовецкие суда и прогулочные яхты у берегов Испании?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы животные
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