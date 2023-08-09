Брошенный в фанатку микрофон певицы Cardi B продали на аукционе за $99,9 тысяч

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Микрофон, брошенный американской исполнительницей Cardi B (Карди Би) в одну из зрительниц в Лас-Вегасе, вызвал ажиотаж во время аукциона на онлайн-платформе eBay.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Карди Би

В результате сценическое оборудование с уникальной историей было продано за $99,9 тысяч, пишет портал TMZ.

Начавшиеся с 500 долларов торги продлились неделю, и за это время в них поучаствовало 120 человек.

Поп-певица бросила микрофоном в фанатку, когда та пыталась облить Cardi B водой во время исполнения песни. Что любопытно, голос исполнительницы продолжил звучать из колонок и после инцидента.

Ранее стало известно, что организаторы фестиваля в Финляндии решили разорвать контракт с брендом Heineken, который отказался прекращать работу в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.