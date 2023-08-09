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Брошенный в фанатку микрофон певицы Cardi B продали на аукционе за $99,9 тысяч

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Мир

Микрофон, брошенный американской исполнительницей Cardi B (Карди Би) в одну из зрительниц в Лас-Вегасе, вызвал ажиотаж во время аукциона на онлайн-платформе eBay.

Брошенный в фанатку микрофон певицы Cardi B продали на аукционе за ,9 тысяч
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Карди Би

В результате сценическое оборудование с уникальной историей было продано за $99,9 тысяч, пишет портал TMZ.

Начавшиеся с 500 долларов торги продлились неделю, и за это время в них поучаствовало 120 человек.

Поп-певица бросила микрофоном в фанатку, когда та пыталась облить Cardi B водой во время исполнения песни. Что любопытно, голос исполнительницы продолжил звучать из колонок и после инцидента.

Ранее стало известно, что организаторы фестиваля в Финляндии решили разорвать контракт с брендом Heineken, который отказался прекращать работу в России.

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Карди Би бросила микрофон в фанатку
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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