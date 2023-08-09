Если Владимир Зеленский полностью откажется подчиняться своим "кукловодам" из Европы и США, он будет смещён в кратчайший срок, заявил политолог Богдан Безпалько.
Причём для этого, пояснил он, вовсе не понадобится физическое устранение украинского лидера.
"Необходимости в том, чтобы физически его истреблять я не вижу. Он не является сильным состоявшимся политиком. Это актер, который играет роль президента Украины", — пояснил Безпалько в интервью "Украина.ру".
Политолог уверен, что это будет либо дворцовый переворот, либо досрочные выборы. А чтобы Зеленский не забывал о в таком варианте развития событий, отметил политолог, в западной прессе время от времени публикуются способы смены украинской власти.
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