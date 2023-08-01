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Politico: у Киева есть план на случай смерти Зеленского

1:04
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не может себе позволить погибнуть, но Киев уже разработал план на случай его смерти, рассказали американские журналисты.

Politico: у Киева есть план на случай смерти Зеленского
Фото: versiya.info

Представители украинского правительства и парламентарии не желают публично обсуждать этот вопрос, но Зеленского, в случае смерти, может сменить целый коллектив высших чиновников.

"Там сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", — цитирует Politico старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Адриана Каратницкого.

"Управляющий совета" будет состоять из председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, главы президентской администрации Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.

Именно это имел в виду госсекретарь США Энтони Блинкен, пояснил эксперт, когда говорил о том, что "у украинцев есть план по "преемственности правительства".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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