В Пентагоне внимательно следят за ситуацией с американскими боеприпасами и не допустят, чтобы их количество сократилось до уровня, который угрожал бы национальным интересам. Об этом заявил председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью изданию Washington Times
По словам офицера, Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США, чтобы как можно быстрее пополнять запасы. Милли считает, уровень помощи Украине угрожать национальной безопасности Вашингтона не будет.
Инструкции относительно боеприпасов дал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин, который приказал не доводить их уровень ниже того, который является приемлемым с точки зрения риска, ни в одной категории, отметил генерал.
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